Fotomesse in Duisburg-Nord : Photo + Adventure lockt Fotografieinteressierte in den Landschaftspark und die Kraftzentrale

Bereits zum sechsten Mal wird die Erlebnismesse Photo + Adventure für Hobby- und Profifotografen in der Kraftzentrale und auf dem Landschaftsparkgelände ausgerichtet. Rund 130 Aussteller präsentieren sich am Pfingstwochenende aus acht verschiedenen Themenfeldern der Fotografie. Für Fachvorträge, Ausstellungen und Workshops können im Vorfeld Tickets erworben werden. Diese starten am 7. Juni und werden von der Fotografin Claudia Endres mit einer Reportage zum Thema Indien im Hüttenmagazin eröffnet. Am 8. Juni stellt der Fotograf Jürgen Müller in der Kraftzentrale Inhalte zu den Ländern Island, Grönland und Schottland vor. Tickets für die beiden Reportagen sind im Vorverkauf für 15,00 Euro erhältlich. Die Messe-Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 10,00 Euro. Die Photo + Adventure wirbt mit einem Verleih-Service für Equipment und einem teilweise kostenfreien Rahmenprogramm. Am Samstag und Sonntag spielen das Cheerleader Team der Düsseldorfer Pantherettes und die Burlesque-Künstlerin Leony la Roc auf dem Vorplatz der Kraftzentrale. Anlässlich des 25-jährigen Parkjubiläums wird das Parkgelände in buntes Licht getaucht, das von Freitag bis Sonntag stündlich wechselt. Die Lichtinstallation startet um 21 Uhr und endet zum Sonnenaufgang. Am 29. Juni wird die öffentliche Geburtstagsfeier mit Live-Musik und Feuerwerk stattfinden. Der Park ist rund um die Uhr und bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere aktuelle Information sind unter www.landschaftspark.de erhältlich.