„Anti-Hochzeitskorso-Offensive“ : Duisburger Polizei verteilt Flyer in Brautmodeläden

Duisburg Die Polizei befürchtet nach dem Ende des Fastenmonats wieder Ärger mit orientalischen Hochzeitsgesellschaften. So gehen die Beamten in Duisburg vor.

Medienwirksam präsentierte das NRW-Innenministerium am Dienstag – dem Ende des Fastenmonats Ramadan und gleichzeitigem Beginn des Zuckerfestes – ihre neue „Anti-Hochzeitskorso-Offensive“. Per Erlass ordnete Minister Herbert Reul die Polizei an, mit Flugblättern gegen Hochzeits-Blockaden zu Felde ziehen. Die Duisburger Polizei folgte der Anweisung und begann bereits am Dienstag damit, ihre muslimischen Kontaktbeamten in Moscheen, Brautmodengeschäfte und Hochzeitssäle zu entsenden. In den kommenden Tagen werden darüber hinaus auch die Bezirksbeamten Ortschaften im Stadtgebiet abklappern, bei denen die Polizei davon ausgeht, möglichst viele „Protagonisten“ mit den Flyern erreichen zu können.

Stefan Hausch, Pressesprecher der Duisburger Polizei, hofft, dass die Flyer Wirkung zeigen. In den vergangenen Wochen sei es ruhig gewesen, was Hausch auch auf den Fastenmonat zurückführt, in dem weniger Hochzeiten gefeiert werden. Jetzt erwartet die Polizei wieder mehr Einsätze wegen ausufernder Hochzeitsfeiern. Insgesamt 23 Vorfälle führt die Duisburger Behörde in ihren Akten bereits für dieses Jahr. Nicht immer haben die eingesetzten Polizisten vor Ort auch noch den Autokorso oder die Feiernden angetroffen. Aber, so Hausch, habe es auch schon ernste Fälle in Duisburg gegeben. So musste die Polizei allein an einem Aprilwochenende sechs Mal ausrücken. Bürger meldeten Autokorsos und beschwerten sich hauptsächlich über blockierte Fahrbahnen und Plätze. Teilweise seien aber auch Schüsse in die Luft gemeldet worden. In Hochfeld hatten etwa 100 Feiernde eine Kreuzung komplett blockiert, dabei türkische Fahnen geschwenkt, bengalische Fackeln gezündet und Schüsse in die Luft abgefeuert.