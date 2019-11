Vergoldermeister Jörg Liestmann : Der einzige Duisburger seiner Zunft

Huckingen Jörg Liestmann arbeitet seit 30 Jahren als Vergoldermeister. Zum Jubiläum öffnet er seine Galerie für eine ganz besondere Ausstellung.

Das Gelände in Huckingen ist so ausladend wie ein großes Gehöft mit Haupt- und Nebengebäude und Wirtschaftsräumen. Zwischen Huckingen am Angerbogen und der alten B8n Richtung Düsseldorfer Norden lebt und arbeitet Jörg Liestmann seit 30 Jahren. Er ist Vergoldermeister und damit der Einzige seiner Zunft in Duisburg. Dass er außerdem noch schönen Bildern den passenden Rahmen verleiht, sieht der Besucher an der Fülle der Modelle, die die Werkstatt füllen. Kleine und schlichte, opulente und reich verzierte, manche groß wie Türrahmen – die Auswahl besticht.