Unternehmer aus Moers : Lieber Getränkehändler als Sportmanager

Getränkehändler Marc Daniel Kemkes hat den Getränkehandel von Kulturausschuss-Präsident Hansi Kitzhofer übernommen. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers Marc Daniel Kemkes punktet mit persönlicher Nähe und besonderem Service. Vor einem Jahr hat er vom Kulturausschuss-Präsidenten Hansi Kitzhofer einen kleinen Getränkehandel übernommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Die Kunden lieben es, mit Marc Daniel Kemkes zu plauschen, so wie Johann Fess. Der Vize-Präsident der Blauen Jungs Kapellen will heute nur einen Schlüssel für einen Kühlwagen holen, der zum Hoppeditzerwachen an der Ehrenmalstraße in Kapellen stehen soll. „Wann ziehst Du den Wagen hin?“, will er wissen. „Wahrscheinlich am Freitag“, bekommt er vom Getränkehändler zur Antwort. Die beiden kommen ins Gespräch, unterhalten sich über die Zeit, als der Sohn von Johann Fess und Marc Daniel Kemkes zusammen mit dem SV Budberg in der Bezirksklasse kickten, der eine im Tor, der andere im Sturm. „Wir kennen uns schon ewig“, sagt Johann Fess.

Für den Vize-Präsidenten würde es gar nicht in Frage kommen, Bier, Zapfanlage oder Kühlwagen nicht im Getränkehandel an der Grenzstraße zu bestellen, deren ungeraden Hausnummer auf der Homberger Seite liegen und die geraden auf der Moerser. Bis Ende 2018 unterhielt er sich dort mit Hansi Kitzhofer in doppelter Funktion, als Inhaber des Getränkehandels und als Präsident des Kulturausschusses Grafschafter Karneval. Seit Anfang 2019 plauscht er dort, bevor er etwas bestellt, mit Marc Daniel Kemkes, der zum Jahreswechsel den Getränkehandel übernahm.

Info An der Grenze zwischen Moers und Duisburg Adresse Der Getränkehandel von Mark Daniel Kemkes liegt an der Grenzstraße 193. Öffnungszeiten Er ist montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet und Samstag von 9 bis 14 Uhr. Kontakt Telefonisch ist er unter 02066 30832 zu erreichen.

Elf Jahre hatte der 33 Jahre alte Homberger zuvor im Getränkehandel von Hansi Kitzhofer gearbeitet, vor allem als Auslieferungsfahrer. „Nach meinem Abitur am Franz-Haniel-Gymnasium habe ich Zivildienst beim evangelischen Binnenschifffahrtsdienst gemacht“, erzählt der neue Inhaber. „Dann habe ich Sportmanagement in Bochum studiert.“ Aus privaten Gründen beschloss er das Studium abzubrechen. Er begann, stundenweise bei Hansi Kitzhofer zu arbeiten. „Wenn Du Zeit hast, kommst du vorbei“, bekam er von ihm gesagt. Und Kemkes freundete sich mit dem kommunikativen Beruf an. „Ob ich als Sportmanager glücklich geworden wäre, weiß ich nicht“, sagt der neue Inhaber. „Im Getränkehandel bin ich glücklich. Ich gehöre keiner Kette an, als einer der wenigen. Ich bin mein eigener Herr, auch wenn ich 60 Stunden in der Woche arbeite und damit nicht reich werden kann. Alle Kunden sind dabeigeblieben, als ich den Getränkehandel übernommen habe.“

An den drei Säulen des Getränkehandels hat er nichts geändert. Sein erstes sind die Getränke, die er mit seinen drei Mitarbeitern ausliefert. Kunden sind neben Moersern und Hombergern, die nicht mehr Wasser-, Limonade oder Bierkästen tragen können, Arztpraxen oder die Sparkasse am Niederrhein. „Weil immer die gleichen Fahrer kommen, dürfen sie die Gebäude betreten“, sagt Kemkes. „Sie bringen die Getränke in den Keller oder ins Schlafzimmer, wenn das gewünscht ist. Ein Internet-Getränke-Service darf das nicht.“ Er denkt darüber nach, im nächsten Jahr auch ein Portal im Netz anzubieten, über das Kunden bestellen können.