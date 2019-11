RP-Opernscouts : La Bohème: Vieldeutig und musikalisch hervorragend

Duisburg Die Opernscouts der Rheinoper urteilten nach der Premiere überwiegend positiv über die Neuinszenierung von „La Bohème“.

Mit Beginn der neuen Spielzeit sind an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg an beiden Häusern wieder sogenannte Scouts für Oper und Ballett aktiv (die RP berichtete). Sie halten auf der Homepage der Rheinoper (www.opernscouts-operamrhein.com) ihre Eindrücke über eine Premiere von Oper oder Ballett einer Spielzeit schriftlich fest und geben im Anschluss an die jeweiligen Premierenaufführungen noch vor Ort spontan erste Kommentare zum Gesehenen und Gehörten gegenüber dieser Zeitung ab. So geschehen auch bei der Premiere der Neuinszenierung der Oper „La Bohème“ von Giacomo Puccini durch Philipp Westerbarkei. (die RP-Rezension erschien gestern). Die Scouts hielten übereinstimmend die Inszenierung für vieldeutig und die musikalische Umsetzung für hervorragend.