Kulturleben in Duisburg : Altersproblem bei Konzertbesuchern

Duisburg Die Zahl der Abonnements für die Philharmonischen Konzerte in Duisburg ist rückläufig. Deshalb kamen in der Spielzeit 2018/2019 über 1000 Besucher weniger. Mit Sonderangeboten und Aktionen soll nun gegengesteuert werden.

Mit 80 Prozent Auslastung sei dies immer noch „stattlich“, heißt es in der jetzt vorliegenden Statistik zur vergangenen Spielzeit, die in der Sitzung des Kulturausschusses am Dienstag diskutiert wird. Aus Altersgründen, so heißt es dort, würden immer mehr Abonnements für die Philharmonischen Konzerte gekündigt. Dies lässt sich anhand von Zahlen belegen: In der Spielzeit 2017/2018 pilgerten 32.782 Besucher zu den 24 Konzerten in die Philharmonie Mercatorhalle, wie der Große Saal jetzt offiziell heißt. In der jüngsten Spielzeit ging die Besucherzahl um 1034 auf 31.748 zurück. Im Durchschnitt sind dies 43 Besucher pro Veranstaltung weniger. Die Verwaltung sieht dies nicht ohne Sorge: Den Abonnenten komme „eine besondere Bedeutung im Hinblick auf eine stabile Grundauslastung zu“, heißt es in der entsprechenden Vorlage. Weiter heißt es wörtlich: „Die überwiegend aus Altersgründen verloren gehenden Abonnenten werden derzeit nicht in vollem Umfang durch Neuzugänge ersetzt“. Deshalb setzten die Verantwortlichen nun auf Sonderangebote und Aktionen zur Abonnentenwerbung, um den Schwund bei diesen regelmäßigen Besuchern der Philharmonischen Konzerte auszugleichen.