Zum Tod von Josef Krings : Den Namen Duisburgs in die Welt getragen

Duisburg Der Tod von Altoberbürgermeister Josef Krings hat in der Stadt große Betroffenheit ausgelöst. Alte und jüngere Weggefährten sprechen ihre Anteilnahme aus.

„Sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement und sein soziales Handeln brachten ihm über alle Partei- und Stadtgrenzen hinweg größte Anerkennung und Respekt“, heißt es in einer Erklärung der SPD-Ratsfraktion. Krings sei der einzige Ehrenbürger der Stadt Duisburg, Träger der Stadtplakette, des Stadtrings und des goldenen Ehrenrings der Stadt Duisburg gewesen. „Auf sein Wirken hin wurden wichtige Städtepartnerschaften mit Vilnius in Litauen und Wuhan in China geschlossen.“ Johannes Rau sagte einst über Josef Krings: „Mit Offenheit und Toleranz, mit Verlässlichkeit und Weitblick, dem Respekt vor Andersdenkenden und mit Gespür und Sensibilität für besondere Verantwortlichkeiten trägt er den Namen seiner Stadt Duisburg in die Welt“.