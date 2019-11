Bürgermonitor : Hüttenheimer klagen über Rattenproblem

Duisburg Christiane und Dieter Belting kämpfen an der Mündelheimer Straße mit Ratten. Auch Christiane Beltings Vater Helmut Danes kennt das Problem. Das Ordnungsamt will bei einem Ortsbesuch aber nicht fündig geworden sein.

Helmut Danes ist sauer. Sein Schwiegersohn Dieter Belting steht mit einem Wasserschlauch in der Hand in seinem Vorgarten vor einem Rattenloch. „Warten Sie“, sagt er. Dann stellt er das Wasser an. Es dauert nur knapp fünf Sekunden, dann zeigt sich das kleine graubehaarte Köpfchen einer Ratte in dem Loch. Und keine zwei Sekunden später springt sie heraus und flitzt unter einen nahegelegenen Holzstapel. Was hier ganz niedlich klingt, ist für Christiane und Dieter Belting sowie für Helmut Danes ein ernsthaftes Problem. Und von der Stadt fühlen sie sich dabei im Stich gelassen.