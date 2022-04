Polizisten leisteten Erste Hilfe : Schwerverletzte bei Messerstecherei an Tankstelle im Duisburger Norden

Die Duisburger Polizei rückte zu einer Messerstecherei aus. Foto: dpa/Patrick Seeger

Duisburg In Duisburg ist es bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen zu einer Messerstecherei gekommen. Die Polizisten versorgten die Verletzten am Tatort. Es sind dieselben Beamten, die einen 13-Jährigen am Boden fixiert hatten.

Bei einer Messerstecherei sind am Ostersonntag zwei Gruppen auf einem Tankstellengelände in Alt-Hamborn an der Buschstraße in Streit geraten. Dabei wurden zwei Männer türksicher Herkunft verletzt (22 und 23 Jahre alt) durch Messerstiche. Der jüngere der beiden Männer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. „Polizisten, die im Einsatz waren, haben dort sofort erste Hilfe geleistet und die Wunden abgebunden. Er hatte verschiedene Schnittverletzungen, die stark geblutet haben“, hieß es bei der Polizei Duisburg. Ein Krankenwagen brachte die Schwerverletzten dann in ein Krankenhaus.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein weiterer türkischstämmiger Tatverdächtige von der Polizei gefasst. Ein 21-Jähriger gilt als Hauptbeschuldigter; er kam in Gewahrsam. Am Ostermontag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.

Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich bei den Polizisten, die Erste Hilfe leisteten und die Schwerverletzten versorgten, um dieselben Polizisten, die den 13-jährigen Jungen in Walsum fixiert hatten. Dieser Fall sorgt seit Tagen für Diskussionen – insbesondere in den sozialen Netzwerken, der türkischen Community und den türkischen Medien wie der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajans.

Die beiden Polizisten hatten den Jungen in der Nähe des Franz-Lenze-Platz am Boden fixiert und Handschellen angelegt. Das ist auf einem Video zu sehen, das im Internet kursiert. Die Aufnahmen hatten Zeugen gemacht. Kritisiert wird vor allem das mutmaßlich zu harte Vorgehen der Polizisten. In dem Video ist unter anderem zu sehen, wie sie den Jungen auf den Bauch drehen; zudem scheint es so auszusehen, dass einer der Polizisten den 13-Jährige mit dem Knie mutmaßlich zwischen Schulter und Hals fixiert. Bei dem Video handelt es sich um einen kleinen Ausschnitt des Polizeieinsatzes. Es zeigt nicht, wie es dazu gekommen ist.