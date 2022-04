WM in den USA : Cheerleaderin Teresa Oehlers (21) will als „Flyerin“ ganz hoch hinaus

Bei den Hebefiguren ist Theresa immer ganz oben. Foto: UDE

Duisburg Morgen beginnt die Cheerleading-Weltmeisterschaft im amerikanischen Orlando in Florida. In Disney World ist auch die 21-jährige Studentin der Universität Duisburg-Essen mit von der Partie. Warum sie nicht aufgeregt ist und was sie erwartet.