Zwei Schwerverletzte bei Hausbrand in Viersen : Externer Sachverständiger soll Brandursache ermitteln

In einem Einfamilienhaus in Viersen brannte es am späten Dienstagabend. Eine Frau und ein Mann wurden schwer verletzt. Foto: dpa/Alexander Forstreuter

Viersen Um die Brandursache zu ermitteln, zieht die Polizei einen externen Sachverständigen hinzu. Am Dienstagabend war die Feuerwehr wegen eines Dachstuhlbrands alarmiert worden.

Bei einem Hausbrand am Dienstag in Viersen sind eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Sie wurden mit Rettungshubschraubern zu Spezialkliniken in Aachen und Bochum geflogen. Weitere Menschen waren nicht im Haus. Die Polizei hat die Brandursache noch nicht ermittelt. Am Donnerstag werde ein externer Brandsachverständiger hinzugezogen, informierte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage. Zum Gesundheitszustand der Schwerverletzten gebe es keine neuen Informationen.