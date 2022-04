Politikum im Duisburger Norden : Hubbrücke Walsum ab Mai wieder frei

Duisburg Die Stadt Duisburg will die Sperrung der Hubbrücke in Alt-Walsum nach Abschluss von Reparaturarbeiten im Mai wieder aufheben. Im Sommer soll die Sanierungsfähigkeit des Bauwerks geprüft werden.

Die Hubbrücke Walsum wird voraussichtlich im Mai wieder für Fußgänger und Fahrradfahrer freigegeben werden können. Das ist das Ergebnis einer von der Stadt Duisburg und den örtlichen Wirtschaftsbetrieben in Auftrag gegebenen Untersuchung, die am Donnerstag vorgestellt wurde.

Sperrung Die Stadt Duisburg hat das Bauwerk durch die Wirtschaftsbetriebe sperren lassen, weil Zweifel an der Verkehrssicherheit bestanden.

Zu erneuern hat die Stadt unter anderem einige Nieten an der Verbindungsstelle von Quer- und Längsträgern, die aufgrund von Korrosion keine Tragfähigkeit mehr aufweisen. Außerdem gilt die Übergangskonstruktion – also die Stelle, an der Radfahrer über die Verbindung von Vorlandbrücke und Brückenelement rollen – als nicht mehr funktionsfähig. Sie muss mit sogenannten Schleppblechen überbaut werden.