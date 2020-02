Reiner Calmund hielt die Laudatio : Andreas Rüttgers ist „Bürger des Jahres“

Duisburg Andreas Rüttgers, Leiter der Touristik beim Duisburger Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen, ist Duisburgs neuer „Bürger des Jahres“. Er wurde am Donnerstagabend geehrt.

Seit mehr als vier Jahrzehnten trifft sich die Duisburger Prominenz im Rahmen einer Zeremonie des Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) und vergibt als höchste Ehrung diesen Titel.„Bürger des Jahres“. Vor rund 230 geladenen Gästen wurde Andreas Rüttgers in der Firmenzentrale der Ehrentitel verliehen. Michael Jansen, Präsident des Hauptausschusses Duisburger Karneval (HDK), zeigte in seiner gereimten und kurzweiligen Laudatio auf, warum die Wahl in diesem Jahr auf den 53-Jährigen gefallen ist. Neben seinem Engagement bei der Rettung und Neuausrichtung des MSV Duisburg würdigte Jansen auch die Events von großer medialer Reichweite — wie die XXL-Sandburg im Jahr 2017, den Schauinsland-Reisen-Cup der Traditionen“ sowie „Katta – Das Kindermusical“ und weitere Weltrekorde, die mittlerweile in Duisburg beheimatet sind.