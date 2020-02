Rheinpegel in Duisburg-Ruhrort steigt : Schiffe dürfen trotz Hochwasser weiterfahren

Diese Halteverbotsschilder ragen am Fähranleger Walsum nur noch ein Stück aus dem Hochwasser. Die Rheinfähre manövriert dahinter vorbei. Foto: dpa. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Der rasante Anstieg des Rheins wird am Freitag seinen Höhpunkt erreichen. Am Donnerstag lag der Pegel in Ruhrort zeitweise bei 8,60 Meter, Tendenz: steigend.

Die Entwicklung zeigt, wie schnell der Pegel steigen kann: Am vergangenen Freitag lag er noch bei knapp über vier Metern. Einschränkungen für die Schifffahrt gibt es aber erst ab der Hochwassermarke I, die bei 9,30 Meter liegt. Dann müssen die Binnenschiffe ihr Fahrt verlangsamen. „Die Marke werden wir aber voraussichtlich nicht erreichen“, heißt es auf Anfrage beim Wasser- und Schifffahrtsamt.

Der Scheitelpunkt wird am Freitagmittag erwartet. Dann soll der Pegel bei über neun Metern liegen. Dass Duisburg nicht so schnell Hochwasserprobleme bekommt wie zum Beispiel Köln liegt daran, dass der Fluss hier tiefer und das Flussbett breiter ist. Aber der derzeitige Hochwasserstand reicht aus, um die Rheinwiesen am Ufer zu überfluten und sorgt dafür, dass an der Fähre in Walsum Straßenschilder nur noch zu einem kleinen Teil aus dem Wasser ragen.

Eingestellt werden muss die Schifffahrt in Duisburg erst, wenn der Pegel in Ruhrort die Hochwassermarke II erreicht. Die liegt bei 11,30 Meter.

. Das Mariensperrtor im Innenhafen war bereits am Mittwochnachmittag geschlossen worden. Die Schließung des Sperrtores sei notwendig, um die Duisburger Innenstadt vor eventuellen Überflutungen zu schützen, teilten die Wirtschaftsbetriebe mit. Weiterhin werden die Deiche regelmäßig kontrolliert, einige Zufahrten zu den Deichen sind gesperrt worden. Die Wirtschaftsbetriebe weisen darauf hin, dass das Reiten auf den Deichen generell und ab sofort auch das Befahren verboten ist und bitten deshalb darum, vorerst die Deiche nur zu Fuß zu betreten oder mit dem Fahrrad zu befahren. Sobald das Hochwasser weit genug zurückgegangen ist, werden die Deiche offiziell wieder freigegeben. Am Deich Mündelheim ist der Rheinuferweg gesperrt worden, da dieser durch das Hochwasser überflutet ist. Die Sperrung erfolgt von der Gartenwirtschaft Schwenke (auch als Aschlöksken bekannt) bis Stadtgrenze Düsseldorf. Der Weg wird nur solange gesperrt bleiben, bis er wieder begehbar ist.

