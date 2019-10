Sponsoren machten es möglich : Neuer Steinway-Konzertflügel für die Philharmoniker

Wenn die russische Star-Pianistin Anna Vinnitskaya (36) am Mittwoch und Donnerstag beim 2. Philharmonischen Konzert Brahms 2. Klavierkonzert zu Gehör bringt, wird der neue Steinway-Konzertflügel der Philharmoniker erstmals in einem öffentlichen Konzert zum Einsatz kommen.

Das Modell D-274, das auch in der Carnegie Hall in New York oder in der Elbphilharmonie bespielt wird, hat Anna Vinnitskaya gemeinsam mit Evgeni Koroliov in der Steinway-Manufaktur in Hamburg im März ausgesucht.