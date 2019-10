Auf Basis von Erdgas : Thyssenkrupp will Produktion von „blauem“ Wasserstoff fördern

Duisburg Der Stahlriese hat eine Machbarkeitsstudie zur Herstellung eines klimafreundlicheren Wasserstoffs auf Basis von Erdgas in Auftrag gegeben.

Ausgangspunkt der Studie ist die Produktion von Wasserstoff aus Erdgas und die dauerhafte Offshore-Speicherung des dabei entstehenden Kohlendioxids, möglicherweise im Rahmen des von Equinor betriebenen Speicherprojekts „Northern Lights“ auf dem norwegischen Schelf. In der Studie werden mehrere Optionen für die Gewinnung und den Transport von Wasserstoff zum Thyssenkrupp-Standort sowie Optionen für den Transport und die Speicherung von Kohlendioxid untersucht. Open Grid Europe wird ihr Wissen über die Weiterleitung und den Transport von Gasen in die Studie einbringen.

Equinor ist sich der Bedeutung von Wasserstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft bewusst. „Neue Märkte und neue Technologien entstehen. Wir wollen diese Chancen nutzen,” betonte Stephen Bull, Senior Vice President Wind and Low Carbon Solutions bei Equinor. „Wir sondieren verschiedene neue Geschäftsideen, die auf die Reformierung von Erdgas in Wasserstoff und die Kohlenstoffabtrennung und -speicherung unter dem Meeresboden setzen. So können wir unsere Kunden in den Sektoren Energie, Industrie, Transport und Wärme dabei unterstützen, ihre Klimaziele zu erreichen.”