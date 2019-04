Kempen : Anna Vinnitskaya: Das höchste Glück für den Musikfreund

Anna Vinnitskaya war am Vormittag in der Aula des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums und erklärte den Schülern ihre Musik. Foto: Kurt Lübke

Kempen Die russische Pianistin zog ihr Publikum in den Bann. Am Vormittag war sie im Kempener Luise-von-Duesberg-Gymnasium zu Gast.

Von Heide Oehmen

Wenn selbst technisch komplizierteste Kompositionen vermeintlich leicht erscheinen und dazu der musikalische Gehalt in jeder Phase den ihm gebührenden Stellenwert erhält, dann ist das höchstes Glück für den Musikfreund. So geschehen beim jüngsten Klavierabend, bei dem die Russin Anna Vinnitskaya ihr Publikum in ihren Bann zog.

Die mit honorigen Preisen ausgezeichnete, international konzertierende Professorin an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg machte es sich nicht leicht. Anspruchsvollstes Werk des Abends war wohl die im Jahre 1926 komponierte „Sonate Sz 80“ von Béla Bartók. Zum unerbittlichen Klopfen und Stampfen der Akkorde in der linken Hand ist vor allem die rechte Hand durch rhythmisch aktivierte Gruppen und extreme Dynamik gefordert – das alles in hohem Tempo. Im Mittelsatz kehrt ein wenig Ruhe ein, dafür erfordert der Finalsatz mit breitesten Akkordgriffen (bis zu sieben Tönen in einer Hand) höchste Versiertheit.