Duisburger Philharmonie : Hommage an Haydns Entdecker im Kammerkonzert

Duisburg Im zweiten Kammerkonzert stehen Werke von Johann Georg Reutter im Fokus.

Der österreichische Komponist Johann Georg Reutter (1708-1772) mag einer jener typischen „Kleinmeister“ der Frühklassik gewesen sein, die über die Zeit nahezu in Vergessenheit gerieten. Er bleibt jedoch, als Erster Kapellmeister am Wiener Stephansdom, untrennbar mit dem Namen Joseph Haydn verbunden. Reutter nahm den jungen Haydn unter seine Fittiche, brachte ihn im Chor unter und begutachtete die ersten Kompositionsversuche des Knaben. Grund genug für eine Hommage: Im zweiten Kammerkonzert der Duisburger Philharmoniker erklingen am Sonntag ab 19 Uhr Arien und Instrumentalstücke von Reutter wie von Haydn sowie Kompositionen der Zeitgenossen Giuseppe Porsile, Karl Kohaut und Francesco Bartolomeo Conti. In der Philharmonie Mercatorhalle spielt das Ensemble Nuovo Aspetto. Solistin ist Hana Blažíková (Sopran).