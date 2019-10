Wie die SPD einen neuen Bundesvorstand sucht : 1500 Besucher bei SPD-Regionalkonferenz

Die sieben Duos auf der Bühne, von links: Olaf Scholz und Klara Geywitz, Boris Pistorius und Petra Köpping, Dierk Hirschel und Hilde Mattheis, Nina Scheer und Karl Lauterbach, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, Christina Kampmann und Michael Roth, Gesine Schwan und Ralf Stegner. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Rund 1000 Anhänger der Sozialdemokraten erleben eine muntere Regionalkonferenz ihrer Partei in der Mercatorhalle. Nicht nur Stadtdirektor Martin Murack setzt auf das Duo Saskia Esken/Norbert Walter-Borjans.

Eigentlich sollten die Regionalkonferenzen dazu dienen, es der Parteibasis der SPD leichter zu machen, eine neue Parteispitze zu wählen. Wer soll Nachfolger der geschassten Andrea Nahles werden? Sieben Teams sind noch übrig, die sich am Sonntag in Duisburg präsentierten. „Mir ist die Wahl nicht leichter geworden“, meinte nach der Veranstaltung der Duisburger Landtagsabgeordnete Frank Börner. „Wir haben zuletzt zu viele Parteivorsitzende verschlissen. Jetzt kommt es darauf an, wer über die nächsten Jahre im Amt auch standhaft ist. Das ist ein Marathon.“

Während Börner noch unentschlossen wirkte, ist der Duisburger SPD-Bundestagsabgordnete Mahmut Özdemir da weitaus entschiedener: „Ich favorisiere das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Sie haben das Thema Verteilungsgerechtigkeit in den Vordergrund gestellt, und das ist doch das, was uns alle bewegt.“ Ähnlich sieht es Stadtdirektor Martin Murrack. Das ist nicht verwunderlich: Murrack war von 2010 bis 2017 Büroleiter von Walter-Borjans, den seine Parteigenossen meist „Nowabo“ kürzeln. Und so postete Murrack – der in Duisburg auch für Digitalisierung zuständig ist – noch während der Veranstaltung per Facebook gleich mehrfach Sympathiekundgebungen für Nowabo und die schwäbische Bundestagsabgeordnete Saskia Esken. Geschickt bezog Walter-Borjans seine Duisburger Parteikollegen in seine Vorstellung mit ein. Er habe gerade noch mit Oberbürgermeister Sören Link darüber geredet, was der Stärkungspakt Stadtfinanzen für Duisburg bedeutet, den Walter-Borjans als NRW-Finanzminister gemeinsam mit seinem damaligen Duisburger Kabinetetskollegen Ralf Jäger auf den Weg gebracht habe. Für das Duo gab es hörbar mit den meisten Applaus in der Philharmonie Mercatorhalle.

Der Duisburger SPD-Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir. Foto: SPD

INFO Auf Duisburg folgen Dresden und München Konferenzen Die Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz stellen sich in insgesamt 23 Regionalkonferenzen vor. Duisburg war bereits die 21. Veranstaltung. Termine Es gibt noch die Konferenzen in Dresden (10. Oktober) und München (12. Oktober). Entscheidung Die Mitgliederbefragung findet vom 14- bis 25. Oktober statt, gewählt wird die Parteispitze auf dem Parteitag (6. bis 8. Dezember).

Rund 1000 Interessierte waren zu der Regionalkonferenz gekommen, zum Teil mit Bussen aus ganz NRW. NRW-Landeschef Sebastian Hartmann wertete dies zu Beginn als großes Interesse an der Partei und versprach, es werde keine „Show-Veranstaltung“. Bei allen sieben potenziellen Führungs-Duos standen soziale Themen im Vordergrund. Während Bundesfinanzminister Olaf Scholz an der Seite von Klara Geywitz vergleichsweise blass blieb, zeigte sich Ralf Stegner an der Seite von Gesine Schwan als unerwartet humorvoll und nutzte seine Redezeit zu einem echten Stakkato, so dass er viele Botschaften unterbringen konnte.

Duisburgs Stadtdirektor Martin Murrack. Foto: Stadt Duisburg