Feuer im Dellviertel : Feuer in Duisburger Lagerhalle sorgt für Großeinsatz - eine verletzte Person

Duisburg Ein Großfeuer in Duisburg hat am Sonntagabend die Feuerwehr beschäftigt. Im Dellviertel brannte eine Lagerhalle, in der das bekannte Glühweinschiff vom Weihnachtsmarkt deponiert war.

Ein Feuer in einer Lagerhalle an der Straße Im Bocksbart im Dellviertel hat am Sonntagabend für einen Großeinsatz von Rettungskräften gesorgt. Um 18:36 Uhr war ein Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Duisburg eingegangen. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung beobachtet, die schnell auch von weither zu sehen war. Beim Eintreffen der Feuerwehr Duisburg fanden die Einsatzkräfte die etwa 100 Quadratmeter große Lagerhalle im Vollbrand vor. Nach ersten Angaben der Feuerwehr am Abend wurde eine Person mit leichten Verbrennungen vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus in der Nähe transportiert.