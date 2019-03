Großer Auftritt im „Sala Verdi“: Duisburger Philharmoniker in Mailand gefeiert

Duisburger Philharmoniker in Mailand gefeiert

Mailand/Duisburg Große Ehre für die Duisburger Philharmoniker: Sie durften ein Gastpiel im „Sala Verdi“ in Mailand geben. Vor vollem Haus wurden die Musiker, der Solist Alexei Volodin und Dirigent Fabrizio Ventura stürmisch gefeiert.

Beim Weg zum großen Konzertsaal im Mailänder „Conservatorio Giuseppe Verdi“ waren sich die Duisburger Musiker schon bewusst, dass sie sich an einem berühmten Ort der europäischen Musikgeschichte befinden. „Hier also ist Verdi durch die Aufnahmeprüfung gerasselt“, sagte einer aus den Reihen des Duisburger Orchesters schmunzelnd. Die spitze Bemerkung sollte allerdings nicht vergessen machen, dass der „Sala Verdi“, der zur Musikhochschule gehört, neben der berühmten Scala die Stätte für herausragende musikalische Aufführungen ist. Die Einladung, dort zu spielen, war eine große Ehre für das Duisburger Orchester.

Bei der Ankunft am Dienstag waren viele Musiker ein wenig enttäuscht, dass kaum Plakate zu sehen waren, auf denen das Gastspiel aus Duisburg angekündigt wurde. Doch die Sorge, dass der Saal mit seinen 1400 Plätzen nur spärlich besetzt sein würde, war unbegründet. Der Sala Verdi war voll besetzt – ungeachtet des für deutsche Verhältnisse ungewohnt späten Beginns von 21 Uhr.

Musik Nicht nur das Publikum war vom Mailänder Konzert der Duisburger Philharmoniker begeistert. Auch Enrica Ciccarelli, Präsidentin und künstlerische Direktorin der „Fondazione la Societa dei Concerti“, war überzeugt. Sie ist verantwortlich für das Konzertprogramm im Verdi-Saal. Spontan lud sie nach dem Konzert die Duisburger Philharmoniker zu einem weiteren Gastspiel in der übernächsten Saison ein.

Vermittelt hatte das Mailänder Gastspiel der Duisburger Philharmoniker der italienische Dirigent Fabrizio Ventura, den das Duisburger Publikum vom 5. Philharmonischen Konzert dieser Saison kennt. Wie im Januar in der Mercatorhalle so spielten die Duisburger Philharmoniker auch in Mailand Nikolai Rimski-Korsakows „Scheherazade“, Sinfonische Suite op. 35. Der Farbenreichtum dieses Werks, die wunderschönen Melodiebögen des von der Solovioline gespielten Scheherazade-Themas, die Soli des Cellos, der Klarinette, der Schlagwerke und der Oboe, machten auf das Mailänder Publikum die erhoffte Wirkung. Die Philharmoniker wurden mit einem Riesenapplaus belohnt. Der setzte nach der Zugabe, Rimski-Korsakovs „Hummelflug“, wieder ein, diesmal verbunden mit großer Heiterkeit und Bewunderung: Dirigent Ventura brachte die Musiker dazu, das ohnehin schnelle Tempo nochmals auf geradezu atemberaubende Weise zu steigern.