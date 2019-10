Kostenpflichtiger Inhalt: Neues von der Messe Expo Real : Der neue Blick ins Grüne in Huckingen

Foto: Concepta So sieht „GreenView“ im Modell aus. Die ersten Mieter sollen hier 2022 einziehen können.

Duisburg Ein 4500 Quadratmeter großes Bürogebäude mit der Bezeichnung „GreenView“ soll an der Düsseldorfer Landstraße in Huckingen einen städtebaulichen Akzent setzen. Die Pläne wurden auf der Expo Real in München vorgestellt.