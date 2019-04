Erste Freiluftveranstaltung in diesem Jahr in der City : Kunsthandwerk und offene Geschäfte

Erste Freiluftveranstaltung in diesem Jahr in der City

Die geschickte Korbflechterin hat einen von insgesamt 115 Ständen beim Kunsthandwerkerfestival, das noch bis einschließlich Sonntag in der City stattfindet.

Am Samstag ist der Markt von 11 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag können die Besucher von 11 bis 19 Uhr Handwerkern wie Töpfern, Spekulatiusbrett-Schnitzern, Gürtelmachern, Kupferschmieden oder Wachskünstlern bei der Arbeit zusehen und natürlich auch die Produkte ihrer Handwerkskunst kaufen. Mit dem insgesamt 30. Kunsthandwerkerfestival wird in Duisburg traditionell wieder die Saison der Freiluftveranstaltungen in der Innenstadt begonnen. Dazu haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der City geöffnet. Kunsthandwerker und Händler hoffen dabei auf gutes Wetter und zahlreiche Besucher.