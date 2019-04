Ausstellung im Kindermuseum : Galaktisches Abenteuer im Explorado

Duisburg Die internationale Lego-Fan-Veranstaltung „Bricklive Force“ hat im Explorado Premiere gefeiert. Noch bis zum 1. September steht im Kindermuseum das Star-Wars-Universum im Mittelpunkt.

Am Innenhafen werden in diesen Tagen Kinderträume wahr. Wer einmal in seinem Leben in Legosteinen baden wollte, der hat nun im Explorado-Kindermuseum die Gelegenheit dazu. Traumerfüller und Sponsor des grünen Steinebades ist die internationale Lego-Fanveranstaltung „Bricklive Force“, die am Freitag Premiere feierte.