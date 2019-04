Volleyball : Rumelner Nachwuchs holt zweiten Platz

Großer Erfolg für die U14 Nachwuchsvolleyballer des Rumelner TV: Mit einer bärenstarken Leistung wurde der Vizetitel bei den westdeutschen Meisterschaften gewonnen und damit eines der begehrten Tickets für die deutschen Jugendmeisterschaften in Heidelberg ergattert.

In Düren trafen sich am vergangenen Wochenende die besten zwölf Jugendteams aus NRW, um den Meister in der U14 Altersklasse zu küren – und erneut dabei der Rumelner TV mit seinem erfolgreichen 2006er Jahrgang, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils die Bronzemedaille gewinnen konnte.