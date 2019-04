Städtevergleich : Duisburg bleibt Hartz-IV-Hochburg

Duisburg Dem Sozialausschuss wurde am Freitag ein Monitoring-Bericht vorgelegt, der die Bezieher von staatlichen Transferleistungen in den 15 größten deutschen Städten vergleicht. Die Erkenntnis: nur in Essen sind mehr Menschen auf staatliche Hilfen angewiesen.

Duisburg ist eine Stadt mit einer schwierigen Sozialstruktur. Das ist nicht erst seit gestern bekannt. Ein aktueller Monitoring-Bericht der 15 größten deutschen Städte, der dem Duisburger Sozialausschuss am Freitag vorgelegt wurde, unterfüttert diesen Eindruck mit neuen Zahlen. Demnach gibt es nur in einer deutschen Großstadt mehr Bezieher staatlicher Transferleistungen als in Duisburg. Und zwar in Essen. Im Folgenden schlüsseln wir die wichtigsten Punkte des Monitoring-Berichts auf.

Bezieher von Transferleistungen In dem Bericht wird die Anzahl von Leistungsbeziehern in einer Stadt mit der sogenannten Transferleistungsdichte beschrieben. Darin erfasst sind alle Personen, die staatliche Beihilfen bekommen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können (zum Beispiel Mietzuschüsse), alle Personen, die Gelder aus der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten, alle Personen, die Arbeitslosengeld II (Hartz IV) bekommen, und alle Personen, die das sogenannte Sozialgeld beziehen (überwiegend Kinder und nicht erwerbsfähige Personen). In Duisburg trifft das auf 169 Personen pro 1000 Einwohner zu. Zum Vergleich: der Durchschnitt der Großstädte liegt bei 120 Personen. Duisburg liegt damit in diesem unrühmlichen Städteranking auf Platz zwei hinter Essen (175).

Hartz-IV Neben der hohen Gesamtzahl an Leistungsbeziehern weist Duisburg auch einen der höchsten Werte an erwerbsfähigen Personen auf, die Arbeitslosengeld II (Hartz IV) erhalten. Das trifft in der Stadt auf 106 von 1000 Personen zu. Nur Essen weist mit 111 Hartz-IV-Beziehern pro 1000 Einwohnern einen höheren Wert auf. Den geringsten Anteil an Einwohnern, die auf die staatliche Grundsicherung angewiesen sind, haben München (62) und Düsseldorf (85).

Hilfe zur Pflege In Duisburg gibt es dem Bericht zufolge außerdem deutlich mehr Einwohner die Anrecht auf staatliche Beihilfen zur Pflege zu Hause und in ambulanten oder vollstationären Einrichtungen haben als im Durchschnitt der Großstädte. Im Schnitt der verglichenen Metropolen haben sechs Personen pro 1000 Einwohner Ansprüche auf staatliche Hilfen. In Duisburg trifft das auf zehn von 1000 Einwohnern zu.