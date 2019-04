Unfall in Duisburg : 24-Jähriger prallt mit Auto gegen einen Baum

Unfall in Duisburg

Duisburg Polizei und Feuerwehr sind am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Neumühler Straße in Obermeiderich ausgerückt. Der Fahrer (24) eines grauen Mazda war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, stand der Pkw mittig auf einem in die Fahrbahn eingelassenen Gleisbett der Straßenbahn. Zeugen befreiten den unter Schock stehenden Duisburger aus seinem Auto.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 24-Jährige auf der Neumühler Straße in Fahrtrichtung Alt-Hamborn. In einer Linkskurve verlor der Mann in Höhe der Einmündung zur Essen-Steeler-Straße die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt und der Mazda schleuderte zurück auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Fahrer ins Krankenhaus.