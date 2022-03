Arbeitsmarkt in Düsseldorf : Wie sich die Zahl der Arbeitslosen entwickelt hat

Arbeitsmarkt in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Vergleich mit der Lage vor zwei Jahren zeigt, wie sehr der Arbeitsmarkt noch von den Folgen der Pandemie betroffen ist. Es zeigt sich eine eindeutige Tendenz.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar wieder gesunken. Nach einem saisontypischen Anstieg zu Beginn des Jahres waren mit 24.169 Personen im Februar laut Arbeitsagentur zwei Prozent weniger Menschen arbeitslos. Das Niveau nähert sich damit weiter der Zeit vor der Pandemie an. Im Februar 2020 waren es noch rund 23.000 Arbeitslose in Düsseldorf . Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen um 17 Prozent besser.

„Wir befinden uns auf der Zielgeraden beim Abbau der durch die Pandemie bedingten Arbeitslosigkeit“, sagt Birgitta Kubsch-von Harten, Chefin der Arbeitsagentur Düsseldorf. Zudem fügt sie mit Blick auf die ersten beiden Monate des Jahres eine gute Nachricht für die Stadt hinzu: „Die Entwicklung in Düsseldorf war günstiger als im Landes-durchschnitt.“

Verbesserungen sind auch bei der Unterbeschäftigung zu sehen, wozu neben den Arbeitslosen zum Beispiel Menschen gezählt werden, die sich in arbeitspolitischen Maßnahmen befinden. Unterbeschäftigt waren in Düsseldorf im Februar 32.218 Personen. Das sind sogar weniger als im Februar 2020, kurz vor Beginn der Pandemie. Damals zählte die Arbeitsagentur 32.920 Betroffene.

Insgesamt 5.644 Stellen stehen aktuell für die Vermittlung offen. Im Vergleich zum Januar ist das ein Plus von 148.

Kostenpflichtiger Inhalt Besonders im Blick hat Kubsch-von Harten den zuletzt schwächelnden Ausbildungsmarkt. „Mit Blick nach vorne möchte ich die Betriebe motivieren, weiter in Ausbildung zu investieren und den Jugendlichen das attraktive Angebot an freien Ausbildungsstellen nahe zu legen.“ Der gemeinsame Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter könne bei der Bewerbung der freien Ausbildungsstellen durch Online-Infoveranstaltungen, Bewerbertage und vielem mehr unterstützen. „Für diejenigen, die im Sommer ihren Haupt-, Realschulabschluss oder das Abitur erlangen, bietet der Düsseldorfer Ausbildungsmarkt nach wie vor tolle Chancen und Möglichkeiten.“ Praktika in den Osterferien böten sowohl den Unternehmen als auch den angehenden Azubis die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen.