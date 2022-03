Die Kultur und der Krieg in der Ukraine : Düsseldorfer Oper stoppt Zusammenarbeit mit Intendant der Moskauer Helikon-Oper

Die Deutsche Oper am Rhein Foto: dpa/Maja Hitij

Düsseldorf Am 14. Mai sollte Umberto Giordanos Oper „Andrea Chénier“ in der Regie Dmitry Bertmans im Düsseldorfer Opernhaus Premiere haben. Die Kooperation wurde wegen des Kriegs in der Ukraine abgesagt.

Die Deutsche Oper am Rhein stoppt wegen des Kriegs in der Ukraine die Zusammenarbeit mit dem Intendanten der Moskauer Helikon-Oper, Dmitry Bertman. Am 14. Mai sollte Umberto Giordanos Oper „Andrea Chénier“ in der Regie Bertmans im Düsseldorfer Opernhaus Premiere haben – nun wurden diese und die Folgevorstellungen abgesagt. Die Proben mit Bertman und seinem Team waren für Anfang April geplant.

Die Entscheidung, die Zusammenarbeit zu unterbrechen, traf Opern-Intendant Christoph Meyer in Abstimmung mit Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller und dessen Duisburger Amtskollegen Sören Link. Die Absage sei in der aktuellen Situation alternativlos, betonte Meyer, richte sich aber ausdrücklich nicht gegen den Künstler Dmitry Bertman.

„Wir legen vielmehr die Zusammenarbeit mit einer offiziellen Kulturinstitution des russischen Staates auf Eis, die mit seinem Namen untrennbar verbunden ist“, sagte Meyer. Es könne angesichts des Bruchs des Völkerrechts in der Ukraine keine künstlerische Partnerschaft geben, die auf institutioneller Ebene ihren symbolhaften Ausdruck finde.

An der Rheinoper sind den Angaben zufolge rund 550 Mitarbeiter aus rund 40 Nationen beschäftigt, auch aus der Ukraine und aus Russland. „Die Deutsche Oper am Rhein steht für ein produktives friedvolles Miteinander und die künstlerische Zusammenarbeit von Menschen ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder eben ihrer nationalen Herkunft ein.“