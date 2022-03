Wirtschaft in Düsseldorf : Firma verbucht App zur Corona-Kontrolle als Erfolg

Düsseldorf Auch ein sehr prominentes Unternehmen ist unter den Kunden in Düsseldorf gewesen. Der Service von Troido bleibt wegen der anstehenden Impfpflicht im Gesundheitswesen aktuell.

Das Programm richtet sich an Unternehmen, die aufgrund der Coronaschutzverordnung überprüfen und dokumentieren müssen, dass ihre Mitarbeiter geimpft, genesen oder getestet sind. Mit der App lassen sich nicht nur QR-Codes scannen, sondern auch Nachweise auf Papier. Laut Troido werden die Daten gesetzeskonform und verschlüsselt in einem deutschen Rechenzentrum aufbewahrt. Bei einer Prüfung könne der Arbeitgeber die Daten ohne großen Aufwand etwa in Form von PDFs runterladen.

Der wirtschaftliche Erfolg habe allerdings nicht allein im Vordergrund gestanden. „Mit unserer App wollen wir einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, in einer Zeit, die für viele von Unsicherheit geprägt ist“, sagt Šimudvarac. Besonders freue er sich, dass man nach 20 Jahren am Firmenstandort Düsseldorf den Menschen etwas zurückgeben könne. So sei einer der großen Kunden in der Stadt Ikea gewesen. Mit dem Covidenz-Check wurden dort die Kunden kontrolliert. Mit der App sei es gelungen, Kontrollschlangen zu verkürzen und das Einkaufserlebnis sicherer und angenehmer zu gestalten.