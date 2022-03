6.289 Menschen sind in der Seidenstadt aktuell ohne Job : Arbeitslosenquote in Krefeld bei 9,9 Prozent

Krefeld „Unter der Gruppe der arbeitslos gemeldeten älteren Menschen ist das Qualifikationsniveau hoch, es liegt reichlich Berufserfahrung und somit Know-how vor“, so Arbeitsagenturchef Rainer Imkamp.

Die Arbeitslosenquote in der Stadt Krefeld bleibt auch im Februar bei 9,9 Prozent und damit zum Januar unverändert. Im Februar vergangenen Jahres hatte sie noch bei 11,7 Prozent gelegen. Das teilte jetzt die Agentur für Arbeit mit. „Im Februar hat sich der Arbeitsmarkt als stabil erwiesen. Entgegen dem langjährigen saisonalen Trend hat sich die Arbeitslosigkeit in der Region sogar leicht reduziert. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Krefeld und Kreis Viersen liegt niedriger als im Februar vor zwei Jahren, kurz bevor die Pandemie ihren Anfang nahm“, so Rainer Imkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen, zu den aktuellen Zahlen. Der Arbeitsmarkt weist 20.721 arbeitslose Personen im Agenturbezirk aus, ein Rückgang von 280 im Vergleich zum Vormonat.

Aktuell werden in Krefeld von der Agentur für Arbeit 6.289 Menschen von der Arbeitsagentur betreut (139 weniger als vor einem Monat). 14.432 Arbeitslose (141 weniger als im Januar) sind in Betreuung der Jobcenter Krefeld und Kreis Viersen. Damit liegt die Arbeitslosenquote im Bezirk bei 7,3 Prozent (0,1 Prozentpunkte unter Januar; 1,3 Prozentpunkte unter Februar 2021).

Der Zugang an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen liegt im Februar dieses Jahres bei 1.020 Stellen. Gegenüber Januar wurden somit 170 oder 20 Prozent mehr Stellen von den Arbeitgebern gemeldet. „Der gemeldete Stellenbestand und die kräftige Steigerung gegenüber dem Vormonat sowie dem Vorjahr zeigt die äußerst gute Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarkts“, so Imkamp. „In den vergangenen Monaten konnten verschiedenste Personengruppen von der guten Stellensituation profitieren“, schaut der Agenturchef detailliert auf die Entwicklungen. Doch bei den älteren Arbeitslosen ist der Trend in der Langzeitbetrachtung ein anderer. „Gerade unter der Gruppe der arbeitslos gemeldeten älteren Menschen ist das Qualifikationsniveau hoch, es liegt reichlich Berufserfahrung und somit Know-how vor. Hier müssen Vorbehalte der Arbeitgeber abgebaut werden. Aber auch die lebensälteren Arbeitslosen müssen weiter am Ball bleiben, sie werden zukünftig weiter und verstärkt gebraucht. Hier haben wir einen elementaren Hebel bei der Bewältigung des Fachkräftebedarfs.“ Aktuell gibt es in Krefeld 4.050 arbeitslose Menschen, die 50 Jahre oder älter sind.