Fußball : SV Lohausen hat eine Rechnung offen

Düsseldorf Am Sonntag erwacht die Fußball-Bezirksliga aus dem Winterschlaf: mit dem Derby zwischen dem TV Kalkum-Wittlaer und dem SV Lohausen. Beide Trainer erwarten einen heißen Tanz, obwohl die Favoritenrolle eindeutig ist.

Der Stachel sitzt auch ein halbes Jahr später noch tief. „Eine Niederlage gegen den TV Kalkum-Wittlaer“, sagt Torsten Schedler, „tut immer weh.“ Im Hinspiel war der Fußball-Bezirksligist SV Lohausen seinem Lokalrivalen mit 0:2 unterlegen, und deshalb ergänzt der Trainer: „Ich habe noch eine Rechnung offen.“ Diese könnten Schedler und seine Schützlinge allerdings schon bald begleichen, denn am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz am Grenzweg) steigt zum Rückrundenauftakt das zweite Derby der Saison.

Die Lohauser gehen gegen die abstiegsbedrohten Wittlaerer zwar als klarer Favorit ins Rennen, nicht zuletzt deshalb, weil sie alle sechs Ligaspiele vor der Winterpause gewonnen haben. „Das ist jetzt aber drei Monate her, da können wir uns nicht mehr drauf ausruhen“, mahnt Schedler. „Ich erwarte einen Gegner, der alles geben wird. Gerade diese ersten Spiele sind entscheidend dafür, ob und wie Wittlaer aus seiner Situation rauskommt.“

Im November hatte der ehemalige Oberligist den Trainer gewechselt und Navid Fazeli anstelle von Thorsten Ridder auf der Kommandobrücke installiert, um dem Team im Kampf um den Klassenerhalt neues Leben einzuhauchen. Mit dem langjährigen Jugendcoach an der Spitze verloren die Rot-Gelben zwar mit 2:5 in Bilk, trotzten Gnadental danach aber ein achtbares 1:1 ab. „In der Winterpause hatte Navid die Zeit, seine Mannschaft noch besser auf seinen Stil umzustellen“, sagt Schedler. „Darum gehen wir mit einem gewissen Respekt und gewisser Vorsicht an das Spiel heran. Ich weiß, dass es ein ganz heißer Tanz wird.“