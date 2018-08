Weinfest 2018 vor dem Rathaus in Düsseldorf eröffnet.

Weinfest mit Weinen aus Rheinland-Pfalz vor dem Rathaus. : Der Weinsommer ist da

Vor dem Düsseldorfer Rathaus bieten Winzer aus Rheinland-Pfalz ihre Rebsorten an. Am Donnerstag wurde der Weinsommer um 18 Uhr mit einer lockeren Talkrunde und dem Entkorken der Methusalem-Sektflasche eröffnet.

Noch bis zum Sonntag treffen sich wieder Winzer und Weinliebhaber auf dem Marktplatz, um gemeinsam Weine zu probieren, sich über Weine und Anbaugebiete zu informieren oder um die Atmosphäre zu genießen. Die Winzer bieten eine Vielzahl an Rebsorten und Weingenüssen an. Die Besucher haben die Gelegenheit, Wein zu probieren, sich mit Freunden zu treffen und sich von den Winzern erzählen zu lassen, wie der Wein hergestellt wird.

Viele Gäste kommen zum WeinSommer, da sie die besondere Atmosphäre in der Altstadt mögen. Direkt beim Auftakt dabei: Die gut gelaunten Mitarbeiter der NRW Bank. Sie treffen sich seit zehn Jahren immer am ersten Abend auf dem Weinfest. Ihnen ist aufgefallen, dass die Beliebtheit zugenommen hat und immer mehr Leute kommen. Besonders mag die freundliche Gruppe die Atmosphäre im Schatten des Rathauses „die Lage ist wirklich perfekt.“ Auch die Musik würde dazu beitragen, dass es jedes Jahr ein schönes Fest wird und, „Wir verfeinern das Buffett jedes Jahr ein bisschen, dass man sein eigenes Essen mitbringen kann, dafür haben wir noch nie Ärger bekommen oder sind darauf angesprochen worden. Das ist wirklich toll.“, sagt Joachim, der Chef der Truppe. Einen Lieblingswein oder Lieblingswinzer hat die Gruppe nicht: „Wir probieren querbeet“, rufen sie lachend. Auch freuen sie sich darüber, dass man so viele verschiedene Menschen und Bekannte trifft.

Auch Petra und ihr Mann sind nicht zum ersten Mal auf dem Weinfest, die beiden waren bis jetzt schon sechs oder sieben Mal hier. „Es ist nett, gemütlich und es gibt guten Wein“, erzählt Petra. Auch sie freut sich über die netten Leute, die man auf dem Weinfest so trifft. Das Paar hat auch keinen Lieblingswein, sondern probiert immer wieder etwas Neues aus.

Ilse und Bernd kommen, seit das Fest existiert jedes Jahr dort hin. „Aber wir sind auch Rentner“, sagt Bernd schmunzelnd. Dieses Jahr sind sie in Begleitung von Thomas und Sandra die das Fest „erst“ zum zweiten Mal besuchen. Auf die Frage, ob die vier einen Lieblingswein oder Lieblingswinzer hätten, wird „Fragen Sie das nochmal am Sonntag“, grinsend geantwortet. „Die Umgebung, das Ambiente und die Atmosphäre hier direkt neben den Fachwerkhäusern ist so toll. Und das man sich selber etwas zum Essen mitbringen kann ist super.“

Am Donnerstag wurde der Weinsommer um 18 Uhr mit einer lockeren Talkrunde und dem Entkorken der Methusalem-Sektflasche – eine Sektflasche die 6 Liter Sekt beinhaltet – offiziell eröffnet. Um 17 bereits startete Steven McGowan mit seiner Musik Der irische Musiker singt und spielt eine Mischung aus Liedern aus seiner Kindheit und modernen Stücken. Dabei begleitet er sich selbst auf der Gitarre. Geplantes Ende war um 22 Uhr.

Programm: Am Freitag beginnt das Programm um 15 Uhr mit der Veranstaltung „Sommerweine & leichte Cuvées“, die sich rund um das Thema: Weine mit moderatem Alkoholgehalt dreht. Abends ab 18 Uhr tritt das Trio „UpToDate“ mit einer Auswahl aus Oldies, Jazz, Swing und Pop auf.

Am Samstag ist das Motto „Bukettweine – ein Fest für Gaumen und Nase“. Unter diesem Motto präsentieren Weinmacher Weine mit gerprägten Aromen. Natürlich wird auch am Samstagabend nicht auf die Musik verzichtet. Von 18 bis 22 Uhr zeigt die Gruppe Two4You and friends die komplette Bandbreite der Musik.