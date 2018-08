Schwerpunkt Startups in Düsseldorf: andkids gibt Eltern Alltags-Tipps.

Schwerpunkt Startups in Düsseldorf : Alltags-Tipps für Eltern

Franziska Freese und Isabel Samson gründeten die andkids GmbH und geben Tipps für den Alltag mit Kindern. Foto: Ute Rasch/ute rasch

Düsseldorf Das Unternehmen andkids bietet eine Online-Ideenbörse für Familienausflüge an. Im Programm sind derzeit drei Städte: Düsseldorf, München und Berlin.

Von Ute Rasch

Sie sind viel herumgekommen im In- und Ausland, sind aus beruflichen Gründen oft mit ihren Familien umgezogen. „Und jedes Mal steht man vor dem Problem, in kurzer Zeit die richtigen Freizeitangebote für die Kinder zu finden.“ Als ihnen klar wurde, dass es ihnen nicht allein so geht, gründeten Franziska Freese und Isabel Samson vor drei Jahren die andkids GmbH.

Tipps für den Alltag, für Wochenendausflüge, Kindergeburtstage, Orte, an denen Familien willkommen sind, Freizeitkurse, Spiele und Bücher, Einkaufstipps – das alles finden Eltern auf der Plattform von andkids. Und zwar spezialisiert auf drei Städte: Düsseldorf, München und Berlin. Weitere sollen folgen. „Wir wollen Eltern mit Kindern das Leben erleichtern“, so Isabel Samson. Die übersichtliche Ideenbörse, eingeteilt in Rubriken wie „Lesen, Hören, Sehen“ oder „Tier & Natur“, vermittelt einen schnellen Überblick und gibt konkrete Empfehlungen wie einen Wochenendausflug zum Holleshof in Wachtendonk mit seinem riesigen Maislabyrinth – „ein Geheimtipp“.