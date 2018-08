Startups in Düsseldorf: Internetportal rund um die Ehescheidung

Düsseldorf Scheidung ist nicht schön. Das Procedere möglichst angenehm zu gestalten, hat sich jedoch ein Düsseldorfer Unternehmen zur Aufgabe gemacht. Und bietet das alles auch online an.

Verliebt, verheiratet, geschieden – dieser Dreiklang ist für viele Paare Realität: Allein 2017 wurden in NRW fast 36.000 Ehen geschieden. Wenn Trennung unausweichlich ist, bietet ein Düsseldorfer Unternehmen Hilfe per Mausklick – mit dem Internetportal Scheidung.de. „Unser Ziel ist es immer, einen Rosenkrieg zu vermeiden, das spart Zeit und Geld und schont die Nerven“, sagt Geschäftsführer Christopher Prüfer.

Das Internetportal, entwickelt von der iurFriend AG, bietet zunächst Informationen rund um die Scheidung, „denn was da auf einen zukommt, weiß ja kaum jemand“, so Prüfer. In dieser frühen Phase sei Anonymität wichtig, deshalb werden die Unterlagen auch per Post verschickt, ohne erkennbaren Hinweis auf das Scheidungsportal. Auf Wunsch wird dann ein Netzwerk von Partnern tätig: Streitschlichter und Eheberater (wenn noch Hoffnung besteht) und Scheidungsanwälte.