Kommentar zu Leihrädern in Düsseldorf: Gut mit Rädern umgehen

Düsseldorf Immer wieder gibt es Ärger um falsch abgestellte Leihräder oder -roller in Düsseldorf. In der Pflicht sind dabei nicht nur die Anbieter, findet unsere Autorin – sondern besonders die Nutzer.

Alle Regeln für Bike-Sharing-Anbieter nützen wenig, wenn sich ihre Nutzer – auch wenn es nur ein Bruchteil derjenigen ist, die diese Angebote gerne in Anspruch nehmen – daneben benehmen. Nur weil ein Fahrrad nicht mir gehört, bedeutet das nicht, dass ich es dann eben so abstelle, wie es mir passt. Das eigene Rad würde man doch auch nicht quer auf den Bürgersteig stellen, sondern sorgfältig abschließen, dreimal prüfen, ob alles in Ordnung ist, bevor man sich entfernt. Wie einige Nutzer von Leihrädern mit ihnen umgehen, ist schlicht schlechter Stil und hat einen negativen Effekt auf ein Angebot, das wir dringend in einer wachsenden Stadt wie Düsseldorf brauchen. Das sollten wir uns nicht kaputt machen. Aber auch die Anbieter sind weiter in der Pflicht: Sie müssen ein Auge darauf haben, was mit ihrem Eigentum passiert.