Kulturloft Ratingen : Kulturloft startet mit Workshops und Kursen durch

Ratingen Nachdem die Corona-Regeln gelockert wurden, freut sich das Kulturloft-Team um Oboja Adu, dass es jetzt richtig losgehen kann. Es gibt eine Vielzahl an Tanzkursen und Workshops, die wochentags stattfinden sowie Konzerte und Partys an den Wochenenden.

() Schnell entschlossene kommen gleich am Dienstag, 1. März, wenn ein neuer Kurs für afrikanische Tanz-Art mit Live-Trommelmusik startet. „Wer sich bewegen kann, kann auch tanzen!“, beschreibt Kursleiter Hampar Sarafin dabei seinen Arbeitsgrundsatz. Mit diesem Kurs wendet er sich an alle, die Freude an der Bewegung haben und die eine andere Art von Tänzen und Rhythmen kennenlernen möchten oder sich einfach körperlich beleben und angenehm entspannen wollen.

Eine Schnupperstunde am 1. März ab 19 Uhr im Kulturloft Am Sandbach 33 kostet zehn Euro für Neueinsteiger, anschließend 20 Euro pro Termin und kann einzeln oder als rabattierter Paketpreis gebucht werden.

Am Samstag, 5. März, gehts dann mit einem Konzert und anschließender Party weiter. Ab 20 Uhr spielen Teamor und Friends mit der Cross Music Band. Anschließend ab 22 Uhr findet die große „Bashment Vibez“ statt. Für tanzbare Rhythmen sorgen dann Boomsound Diamond, DJ Deeroi und Deejay Regis. „Wir sind jetzt über die Düsseldorfer Stadtgrenze gewachsen und haben einen kleinen Sprung weiter gemacht“ freuen sich einstimmig Boomsound Diamond und DJ DeeRoi. Mit dem Kulturloft in Ratingen-West haben die beiden Soundsystem-Schwergewichte nach langer Suche endlich den passenden Ort für ihren Reggae , Dancehall, Afrobeats und Hip-Hop gefunden, der groß genug ist, damit alle ihre Fans genug Platz zum Tanzen haben.

„Wir haben mittlerweile einfach zu viele Fans, da sind die meisten Locations in der Altstadt einfach zu klein geworden“, schwärmt Diamond mit Blick auf die mehr als 800 Quadratmeter große Location in Ratingen. Aber auch sein Kollege DJ DeeRoi ist begeistert: „Mit Oboja Adu haben wir einen Location-Betreiber gefunden, der weiß, worauf es uns ankommt und das ist vor allem guter Sound mit fettem Bass“. Wen wundert‘s, denn Adu ist selbst DJ und füllt weltweit große Hallen mit seinen Sets. Mit der neuen Partyreihe „Bashment Vibez“ geht für alle drei nun ein Traum in Erfüllung. Unterstützt werden sie am 5. März von Deejay Regis, einem Experten in Sachen Afrobeat.