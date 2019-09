Familien in Düsseldorf : Kleine Helden erleben Abenteuer

Familien in Düsseldorf

Puppentheater, Schauspiel für den Nachwuchs und ein Kapitänsführerschein sorgen für Abwechslung.

Kasper im Orient – 1001 lacht... Ein gepfeffertes Abenteuer im Morgenland gibt es am kommenden Wochenende: Kasperle räumt mit einer Niesattacke Omas Gewürzregal ab. Als Oma ihn zum Basar schickt, um Nachschub zu kaufen, würde sich Kasper am liebsten sofort auf einen fliegenden Teppich schwingen und ins Morgenland düsen. Er stürzt sich also kopfüber ins Abenteuer und kann es kaum erwarten, dahin zu gehen, wo der Pfeffer wächst. Eine Produktion der Puppenbühne Bauchkribbeln. Termine: Sonntag, 8. September, 11.30 und 15 Uhr im Theatermuseum, Jägerhofstr. 1, Tel. 89 96 130. Mehr unter www.duesseldorf.de/theatermuseum.