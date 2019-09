Mein Laden : Schepers ist zurück in Familienhand

Blick auf den Oberbilker Markt in den 30er Jahren . Foto: Marc Ingel/Archiv Bachmann

Oberbilk Eigentlich sollte das 1892 gegründete Uhrengeschäft in Oberbilk für immer schließen. Jetzt hat es Doris Reiners wiedereröffnet.

Es gibt sie noch, diese alteingesessenen Läden an der Kölner Straße in Oberbilk. Herrenmoden Edelmann gehört dazu, das Möbelhaus Schäfer ebenso, Komischke (Stempel und Gravuren) oder Masuhr, spezialisiert auf Elektronik und alles, was im Haushalt so anfällt. Und Uhren Schepers natürlich, das Geschäft wirbt immerhin mit einer 127 Jahre langen Tradition. Obwohl: Eigentlich hatte der Laden im vergangenen Jahr doch für immer geschlossen, nachdem Erika Hagenbrock nach 30 Jahren aus Altersgründen ein letztes Mal die Tür hinter sich abschloss. Drei Generationen war das Uhren- und Juweliergeschäft in Familienbesitz, dann fand sich kein Nachfolger, und sie war eingesprungen. Den Mietvertrag aber für weitere zehn Jahre verlängern, das wollte und konnte sie aus Altersgründen nicht.

Aber siehe da: Plötzlich hat Schepers wieder geöffnet – und ist zurückgekehrt in den Schoß der Familie. Doris Reiners wollte nicht, dass das Erbe ihres Urgroßvaters vor die Hunde geht und hat zusammen mit ihrem Lebensgefährten Armin Jentzsch nun das Kommando übernommen. „Ich war damals noch nicht so weit, war noch in der Lehre, musste mir wohl auch erst meine Hörner abstoßen“, blickt die heute 62-Jährige zurück auf die Zeit, als das Geschäft, in dem sie zuvor schon bei ihren Eltern ausgeholfen hatte, in „fremde Hände“ verpachtet wurde.

Stattdessen hat Reiners Einzelhandelskauffrau gelernt, zusätzlich Deko-Kurse besucht, noch Verkaufslehre in Abendkursen hintendran gehangen – und dann erst mal ganz woanders gearbeitet. Aber als jetzt zur Disposition stand, dass das 1892 gegründete Unternehmen womöglich für einen weiteren Handyladen auf der Kölner Straße Platz machen sollte, griff das Paar zu.

Zwar hat keiner von beiden das Uhrmacherhandwerk gelernt. Reiners: „Bei meinem Vater und meiner Mutter war das noch so.“ Stattdessen wurden nun eine Goldschmiedin und ein Uhrmacher angestellt, die beiden kümmern sich um Service, Buchhaltung und was sonst noch alles so anfällt, von Batteriewechsel bis Perlen auf eine Kette aufziehen.

Und wenn es ganz komisch läuft, wird Schepers vielleicht später sogar in fünfter Generation weitergeführt. „Meine Tochter Svenja hilft oft am Samstag aus, sie fährt auch gerne mit zu Messen, es macht ihr Spaß – obwohl sie eigentlich Erzieherin lernt“, erzählt Doris Reiners. Auf den ersten Blick merkwürdig: Häufig wechselte der Name des Inhabers in der Vergangenheit – von Rottländer über Schepers und Maurer bis Reiners – obwohl alles in der Familie blieb. „Es waren stets die Töchter in der Familie, die den Laden weiterführten und dann durch Heirat einen anderen Namen trugen“, erklärt Doris Reiners.

Natürlich hat sich das Geschäft im Vergleich zu früher erheblich geändert, bestätigt auch Armin Jentzsch: „Kaum noch einer kauft Stand- oder Wanduhren. Die klassische Armbanduhr stirbt dagegen trotz Handy nie aus, das gilt auch für den Wecker auf dem Nachttisch“, sagt er. Auch beim Schmuck zeigt sich Schepers vom Trauring bis zu flippigen Trollbeads-Kollektionen breit aufgestellt. An die gute alte Zeit erinnert eigentlich nur die denkmalreife Registrierkasse auf dem Verkaufstresen. Und die alten Fotos von Oberbilk im Allgemeinen und der Kölner Straße im Besonderen, die bis in die 30er Jahre zurückreichen.

Anfang der 1930er Jahre kamen viele Menschen zur Kölner Straße mit ihren zahlreichen Fachgeschäften. Foto: Marc Ingel/Archiv Bachmann

Oberbilk. Foto: Marc Ingel/Archiv Bachmann

Oberbilk. Foto: Marc Ingel/Archiv Bachmann

Johannes Schepers (l.), Sohn des Gründers Johannes Rottländer, mit Martha und Eberhard Maurer (3. und 4. v.l.), den Eltern von Doris Reiners, sowie drei Angestellten in den späten 50ern im Laden. Foto: Marc Ingel/Archiv Bachmann

An der Ecke Kölner und Stoffeler Straße nimmt eine Tram die Fahrgäste auf. Foto: Marc Ingel/Archiv Bachmann

Sie haben das Geschäft übernommen: Armin Jentzsch und Doris Reiners. Foto: Marc Ingel/Archiv Bachmann