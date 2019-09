Unternehmen in Düsseldorf : Dienstleister „Test“ feiert Geburtstag

Christian Keller, Bernhard Käselau und Elisabeth Unger feierten gemeinsam mit 50 Mitarbeitern und Gästen. Foto: Susanne Schmidt-Dominé

Düsseldorf Der Düsseldorfer Veranstaltungsprofi ist 30 Jahre alt geworden. Angefangen hat alles mit Dienstleistungen rund um die großen Messen.

Von Stefan Osorio-König

Das Unternehmen Travel Event Service Team (Test) hat seinen 30. Geburtstag gefeiert. Gegründet wurde es 1989 in Düsseldorf und hat mittlerweile auch eine Niederlassung in Berlin. „Alles hat damit begonnen, dass wir nationalen und internationalen Ausstellern auf den großen Messen in den wichtigen Messestädten wie Düsseldorf, Köln, Hannover, München, Hamburg, Frankfurt oder Stuttgart Full-Service-Dienstleistungspakete angeboten haben“, erklärt Bernhard Käselau, Geschäftsführer und Gründer von Test.

Dabei geht es unter anderem da­rum den Ausstellern geeignete und ausreichend Hotelzimmer zu besorgen. „Zur drupa in Düsseldorf beispielsweise kommen große Firmen, die bis zu 500 Zimmer brauchen und das für zehn Nächte“, so Käselau weiter. „Und das mit all den kurzfristigen Änderungen, die bei solchen Großveranstaltungen immer vorkommen. Mit diesem Service halten wir unseren Kunden den Kopf frei.“

Über die Jahre hat das Unternehmen seine Dienstleistungen verfeinert. „So bieten wir heute auch Catering an, stellen mehrsprachige Mitarbeiter zur Verfügung oder organisieren im Auftrag unserer Kunden Messeabende auf der Messe oder auch außerhalb.“ Bereits schon seit vielen Jahren bietet Test mit seinen insgesamt rund 50 Mitarbeitern Dienstleistungen an, die weit über die Messen hinausgehen. „Wir sind mittlerweile auch im Eventgeschäft aktiv“, so der Unternehmer. „Dafür haben wir eine webbasierte Software-Lösung entwickelt, mit der die Kunden beispielsweise sich ein Hotel vor der Buchung optisch dargestellt ansehen können.“ Bis zu 120.000 Übernachtungen würden auf diese Weise jährlich über die Düsseldorfer Dienstleistungsagentur gebucht.

„Unsere Leistungen bestehen aus einem Baukastensystem“, erklärt Elisabeth Unger, Geschäftsführerin von Test Berlin. „Unsere Kunden können über uns das Hotel und andere Dienstleistungen buchen.“ Dazu gehöre die Bereitstellung von Hostessen, der Transfer der Gäste, die Organisation von Veranstaltungen mit Gastrednern sowie mehrtägige Tagungen, einschließlich Abendprogramm.

Auch Messen und andere Business-Veranstaltungen im Ausland würden für den Düsseldorfer Dienstleister immer wichtiger. „Wir haben ein Netzwerk von Agenturen in allen europäischen Ländern“, so Käselau. „Wir bieten unsere Dienstleistungen für Kunden der Messen unter anderem in Mailand, Barcelona, Paris, London oder Amsterdam an.“