„Three Places in Düsseldorf“ : Drei Orte, zwei Männer und ein Tourismus-Preis

Düsseldorf Im September startet die Reihe „Three Places“, bei der die Teilnehmer drei Orte in einem Viertel kennenlernen. Schon jetzt ist das Projekt preisgekrönt.

Die Idee: Zwei Mal im Jahr treffen sich zwei Dutzend Menschen in einem schicken Hotel in einem spannenden Stadtteil. Sie teilen sich in drei Grüppchen auf und besuchen neben dem Hotel noch zwei weitere Orte in fußläufiger Distanz. „An jedem Ort gibt es etwas zu entdecken – kreativ, kulturell oder kulinarisch“, sagt David Holtkamp, Chefredakteur des Magazins „The Dorf“. Die erste Tour startet am 14. September im Max Brown Hotel Midtown im Japanviertel und führt zu Anmo, einer Teestube mit Kunstgalerie (oder einer Galerie, in der man Tee trinken kann?), sowie in den Asiamarkt Tains.