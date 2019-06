Leichtathletik : Kims Höhenflug

HASSELS Leichtathletik verliert zunehmend Sportler an andere Breitensportarten. Doch Kim Herrforth ist seit Jahren begeistert dabei. Die Paradedisziplin der 15-Jährigen ist der Hochsprung.

Leichtathletik ist eine Sportart, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. „Die Zeiten, wo Leichtathletik mit Fußball zu den Top-Sportarten zählte, sind längst vorbei“, räumt Ralf Buchmann ein, Leichtathletikwart beim Turnerbund Hassels. Dieser Trend habe sich schleichend entwickelt. Selbst an den Schulen im Sportunterricht finden die klassischen Bewegungsdisziplinen Laufen, Springen und Werfen immer weniger Beachtung.

Kim Herrforth aus Itter hingegen zeigt ein besonderes Interesse an der Außenseiter-Sportart. Seit zweieinhalb Jahren hat sich die 15-jährige der Leichtathletik beim TBH verschrieben. Ihre Bewegungsbegeisterung ist kein Zufall, stammt sie doch aus einer sportlichen Familie. In ihrem Bruder Eric, der Fitnesstrainer ist, sieht Kim ein Vorbild. Papa Martin spielt Tennis. Und Mama Michaela ist begeisterte Reiterin. Das gemeinsame Pony „Holly“ steht auch bei Kim hoch im Kurs.

2018 schaffte es Kim, die in Sachen Leichtathletik nahezu jedes Wochenende unterwegs ist, die Qualifikation im Hochsprung für die Nordrheinmeisterschaft zu erreichen. Für 2019 hat sie ihre Teilnahme äußerst knapp verpasst. Folglich wird sie beim Freiluft-Training auf der Anlage im Stadion an der Karl-Hohmann-Straße weiter an sich arbeiten, etwa an der Verbesserung ihrer Fußstellung. Konzentrationsübungen stehen ebenfalls auf dem Trainingsplan. „Im Wettbewerb versuche ich, die Zuschauer total auszublenden“, erklärt Kim. Vor dem Sprung ist ihr Blick ausschließlich auf die Latte gerichtet. „An die Höhe denke ich dabei aber überhaupt nicht“, verrät sie.