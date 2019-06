Zuchtschau : Die Dackel-Schönheiten

Hassels Zum 70-jährigen Bestehen des Düsseldorfer Teckelklubs aus Hassels gab es eine große Zuchtshow, bei der die schönsten und freundlichsten Dackel prämiert wurden – vom Welpen bis zum ergrauenden Dachshund.

„Bei unserem Wettbewerb zählen die Standards des Deutschen Teckelclubs; es werden Schönheit und Charakter bewertet“, erklärte Gabriele von Papen. „Gut proportionierter Kopf, Augen ausreichend mandelförmig und dunkel, gerade geführte Läufe“, Claudia Kleister zeigte sich in ihrem Element als Richterin ebenso wie mit launigen Kommentaren. Schönheit alleine reichte aber auch hier nicht. „Es zählt gleichfalls, wie wesensfest ein Tier ist, wie es auf andere Hunde zugeht und ob es sich ruhig verhält“, meinte die Vorsitzende. Der zweijährige „Zodiac von Münsterhof“ übte sich dackelgetreu im Widerstand. Er wollte auf gar keinen Fall seine Beißer präsentieren. „Du bist ein Held, guter Junge“, schmeichelte Richterin Claudia Kleister dem hübschen, zappeligen Vierbeiner. Pokale und Ehrungen gab es zuhauf, nicht nur für die Schönsten. Es wurde ein Preis in der „Babyklasse“ verliehen, der Veteran wurde geehrt, die am weitesten Gereisten – die Liste der Ehrungen war lang. Herrchen, Frauchen, Rauhaar-, Kurzhaar und Langhaar-Teckel saßen derweil am schattigen Rand des „Laufstegs“ und hatten vor allem viel Spaß. „Sie ist eigen und anders, ich mag ihre Keckheit“, sagte Julia Glasmeier lachend zu ihrer „Maja vom Strootbachtal“. „Sie können lieb kuscheln“, warf ihre Sitznachbarin ein. „Vor allem können die sehr gut nicht hören“, meinte eine andere Dame – die Runde amüsierte sich köstlich. „Maja“ gewann prompt das Prädikat „für den besten Veteranen“.