Kunstprojekt : Treffen der Generationen und Kunstformen

Hassels In Hassels machten Senioren und Geflüchtete gemeinsam Kunst mit Polaroid-Kameras und Spraydosen. Das Projekt soll Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen zusammenführen.

Bevor Kameras und Spraydosen in Aktion treten konnten, besuchten die Teilnehmer erst einmal die „Hall of Fame“. So wird eine Fläche bezeichnet, die speziell für die Bemalung durch Graffitikünstler freigegeben ist. Diese gibt es aktuell in Eller bei der Bahnunterführung der Vennhauser Allee. Künstler Christian Dünow zeigte wie ein Graffiti entsteht und animierte die Teilnehmer aktiv zu werden. „Es gab aber erst einmal eine kleine Barriere beim Sprayen“, erzählt Sandra Buchhorn amüsiert. Zurück im Zentrum plus Am Schönenkamp ging’s nicht an die Wände, sondern an die Leinwände. Die Ergebnisse zeugen davon, dass hier keine Hemmschwelle vor dem „nackten Weiß“ herrschte. Mit der Polaroid-Kamera bannten die

Teilnehmer ihre Graffiti-Werke auf ein Sofortbild. Es entstand sozusagen ein Bild im Bild. Diese Fotografien fanden dank moderner Digitalkameras den Weg ins Soziale Netzwerk des World Wide Web. Von drei Motiven werden zudem Postkarten gedruckt.