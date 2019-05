St. Antonius Bruderschaft Hassles : Dennis Tulabek ist Schützenkönig

Hassels Beim Königsschießen des St. Antonius Bruderschaft Hassles schoss der 31-Jährige den Vogel ab.

Neuer Schülerprinz wird Eric Kerschgen. Auch er hat sich Verstärkung gesucht und in Jano Süther seinen Adjutanten gefunden. Eric war bereits zwei mal Schülerprinzen-Adjutant und hat es nun zum ersten Mal selber geschafft, den Vogel abzuschießen. Alle sechs wurden am 1. Mai beim Königsschießen ermittelt und werden beim Krönungsball am Dienstag, 21. Mai, in Amt und Würde gesetzt.