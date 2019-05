Platz der SG Benrath Hassels : Von Fußball keine Spur

Hassels Seit mehr als drei Jahren ist auf dem Gelände des Vereins SG Benrath Hassels kein Spielbetrieb möglich. Die Politik hat einen neuen Platz versprochen, die Planung verzögert sich jedoch immer wieder – und die alte Anlage verfällt.

Die Odyssee für die Platzanlage Am Wald nimmt eben kein Ende. Ursprünglich war geplant, dass spätesten mit dem Spielbetrieb dieses Jahres der neue Kunstrasenplatz mit der Erneuerung der kompletten Anlage betriebsbereit sei. Jetzt wird es noch ein Jahr später. Das Sportamt geht von Mitte 2020 aus. Will sich auf ein konkretes Datum nicht festlegen, hofft aber mit der Fußballsaison nächsten Jahres die Platzanlage fertigzustellen.

Gerüchteweise ist davon die Rede, dass die Anlage in zwei Teilen gebaut werden soll. Einmal der Außenbereich, also die Fläche um das Fußballfeld herum, mit neuer Sprintbahn, einer kombinierten Weitsprung- und Beach-Volleyball-Anlage sowie vielem mehr; und dann käme der Platz selbst dran. Da ist jedoch nicht sicher, welchen Belag der Platz bekommt: Kunstrasen mit Korkgranulat oder richtiger grüner Rasen. Die Verwaltung erstellt für das Projekt die Planung für den Ersatz des vorhandenen Tennenspielfeldes mit einer neuen Kostenrechnung. Grund: Das hat der Rat mit den Stimmen von SPD, FDP und Grüne in der letzten Ratssitzung 2018 beschlossen. Damit machte die Ratsmehrheit eine Kehrtwende im Fall SG Benrath – und dies weil die Grünen Rasen- statt Kunstrasenplätze bevorzugen. Die Vorlage wird den Mitgliedern des Sportausschusses und der zuständigen Bezirksvertretung 9 aber erst nach der Sommerpause vorgelegt.

Nicht nur die Verwaltung liebäugelt mit dem Kunstrasenplatz mit Korkgranulat. Diese Idee hatte der ehemalige Sportamtsleiter Udo Skalnik gehabt. Denn in Hamburg läuft mit dem ökologischen Granulat erfolgreich ein Projekt, das auch in Hilden schon genutzt wird. „Wir könnten mit dem Platz Am Wald und von Tusa in Düsseldorf zwei Pilotprojekte starten“, heißt es bei der Verwaltung. „Die BV hat bereits, in Abstimmung mit dem Verein, der SG Benrath Hassels, beschlossen, einen Kunstrasenplatz zu bauen.“