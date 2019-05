Europawahl 2019 in Düsseldorf : AfD siegte in vier Stimmbezirken im Süden

Das Einkaufszentrum an der Neustrelitzer Straße, eines der Gebiete in Garath, wo die AfD besonders gut abschnitt (Archivbild). Foto: Christoph Goettert (goet)/Göttert, Christoph (goet)

Düsseldorf Während die AfD bei der Europawahl in Düsseldorf insgesamt nicht besonders stark abschnitt, wurde sie in einigen Stimmbezirken stärkste Kraft noch vor den großen Volksparteien. Politiker reagierten entsetzt bis resigniert auf diese Ergebnisse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken von Helene Pawlitzki

6,91 Prozent – das ist das Wahlergebnis der Alternative für Deutschland in Düsseldorf. Doch innerhalb der Stadt schnitt die AfD sehr unterschiedlich ab. Während sie in Stadtteilen wie Hamm, Hubbelrath oder Wittlaer und den meisten Innenstadtvierteln bei unter fünf Prozent blieb, wurde sie in vier Bezirken stärkste Kraft:

In Garath erhielt sie viel Zuspruch rund um die Adam-Stegerwald-Straße (24,9 Prozent), die Stettiner Straße (23,9 Prozent) und die Neustrelitzer Straße (21,6 Prozent). In Hassels machten rund um die Fürstenberger Straße 20,7 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei der AfD. Insgesamt wählten in Garath 18,9 Prozent AfD, in Hassels 12,2 Prozent.

Politiker aus den südlichen Stadtteilen reagierten am Montag entsetzt bis resigniert auf diese Ergebnisse. „Mir fehlen die Worte“, sagte Ratsfrau Angelika Kraft-Dlangamandla, Vorsitzende der linken Ratsfraktion und Mitglied der Bezirksvertretung Garath/Hellerhof (BV 10). Gerade in den ärmeren Stadtteilen sei viel Unzufriedenheit. „Die Menschen fühlen sich ausgeschlossen.“

Foto: Screenshot RP interaktiv 13 Bilder Europawahl 2019 in Düsseldorf - die Top- und Flop-Stadtteile der Parteien.

Frederik Franz Hartmann, Grünen-Vertreter in der BV 10, sagte, er finde das aktuelle Ergebnis insbesondere deshalb schade, weil gerade viel für Garath getan werde. Er verwies auf das Projekt Garath 2.0, in dem seit 2016 an einer Aufwertung des Stadtteils gearbeitet wird.

In Bezug auf Hassels analysierte Karl-Heinz Graf, Bürgermeister des Bezirks 9, die AfD sei besonders erfolgreich in strukturschwachen Gegenden. Das gelte für die Großstädte des Ruhrgebiets und Ostdeutschland wie für Teile von Hassels. „Die Menschen wenden sich von großen Parteien ab, aber anders als in vielen Teilen Düsseldorfs eben dann nicht den Grünen zu“, so Graf.

Foto: dpa/Michael Kappeler 7 Bilder Europawahl 2019 - das sagen Düsseldorfer Politiker.

Gerade um die Fürstenberger Straße herum wohnten „nicht gerade die Besserverdienenden“. Hier sei die Unzufriedenheit besonders ausgeprägt. Es gebe aber keine Patentlösungen für das Problem. „Wir sollten intensiver mit den Menschen vor Ort reden, mehr auf ihre Ängste eingehen“, so Graf.

Frederik Franz Hartmann sieht vor allem in der geringen Wahlbeteiligung ein Problem. Tatsächlich lag sie in den vier Wahlbezirken stark unter dem Stadtdurchschnitt, rund um die Neustrelitzer Straße in Garath sogar nur bei knapp 26 Prozent. „Dadurch schlagen einzelne Stimmen für die AfD um so mehr ins Gewicht“, sagte Hartmann. „Wir müssen die Menschen dazu bringen, sich zu beteiligen.“