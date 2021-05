Protest gegen Baustopp der „Protected Bikelane“ : Fahrrad-Demo führt zum Reisholzer Hafen

Nach Angaben der Veranstalter waren auf der ersten Fahrrad-Demo Ende April rund 200 Teilnehmer. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Das Mobilitätsbündnis und die Initiative Hafenalarm demonstrieren wieder am 5. Juni. Die Demo startet vor der Zentrale der IHK in Düsseldorf und führt dann am Rathaus vorbei zum Reisholzer Hafen nach Holthausen.

Das Bündnis Mobilitätswende Düsseldorf und die Bürgerinitiative Hafenalarm werden am Samstag, 5. Juni, erneut mit einer Fahrrad-Demo gegen den vorübergehenden Baustopp des geschützten Radwegs entlang der Straße Am Trippelsberg demonstrieren. Bereits am 24. März wurde nach Angaben der Veranstalter mit mehr als 200 Teilnehmern für den sofortigen Weiterbau der sogenannten Protected Bikelane demonstriert.

Die Verwaltung hatte den Weiterbau erstmal auf Eis gelegt, weil sich mehrere im Reisholzer Hafen ansässige Firmen darüber beschwert hatten, in den Planungsprozess nicht involviert gewesen zu sein. Die Firma Tata Steel Plating/Hille&Müller klagt sogar gegen den Bau des geschützten Radwegs. In der Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses am 11. Juni könnte die Stadt möglicherweise Alternativplanungen vorlegen. Sie hatte vorgeschlagen, den Wendehammer am Karweg auszubauen, weitere Lkw-Parkplätze bereitzustellen und eine Radwegalternative für ein Teilstück am Rheinufer ausbauen zu wollen. Das würde die Fertigstellung der Protected Bikelane um rund zwei Jahre verzögern. Die Kleine Kommission Radverkehr, in der Vertreter von Politik, Stadt und der Radclubs sitzen, hatte sich in ihrer Sitzung Ende April jedoch für den schnellen Weiterbau des geschützten Radweges ausgesprochen.