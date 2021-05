Kultur und Corona : Literaturtage im Zakk sind online zu sehen

Meral Ziegler stellt im Zakk ihr neues Buch vor. Foto: jakob kielgass

Düsseldorf Autoren und Slammer präsentieren ab Mittwoch im Kulturzentrum Zakk ihre neuen Bücher. Bei einem Wettstreit kann der Zuschauer zu Hause sogar die Gastgeber beurteilen.

Die Coronainzidenz sinkt zwar, aber das Zakk geht auf Nummer sicher. Das Kulturzentrum präsentiert die Literaturtage zwar live auf der Bühne, streamt die Lesungen jedoch ausschließlich via Zoom zu den Zuschauern ins Wohnzimmer.

Jean-Philippe Kindler spricht am Mittwoch unter dem Titel „Bühnengeschichten“ mit Autor, Sänger und Musiker Jonny Bauer über Bücher, Politik und das Leben. Am Donnerstag holt Kindler die Autorin Meral Ziegler auf die Bühne. Zeral hat während der Pandemie ein Buch geschrieben. Die Schriftstellerin Dietlind Falk nimmt am Freitag den Platz neben Kindler ein und liest aus ihrem Romandebüt „Das Letzte“. Alle drei Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr werden kostenlos via Zoom übertragen.

Mit seinem Programm „Ready for everything“ tritt Helge Timmerberg am Mittwoch, 19 Uhr, auf die Zakk-Bühne. Der Reiseschriftsteller erzählt von seiner Suche nach Kashinath, einem Wandermönch und Asketen in Kathmandu. Karten für diese Online-Lesung kosten 15 Uhr.

Den Abschluss der Zakk-Literaturtage bildet eine Poetry-Slam-Show, bei der Jean-Philippe Kindler und Meral Ziegler erneut aufeinander treffen, diesmal als Wettstreitende um die Gunst des Publikums. Live dabei auf der Zakk-Bühne ist auch Kaleb Erdmann, Poetry Slammer und Student des Literaturinstituts in Leipzig. Alle drei Autoren befassen sich in ihren Texten mit dem Thema Solidarität. Was bedeutet es, solidarisch sein? Gibt es unterschiedliche Konzepte der Solidarität? Ist Solidarität etwas optionales? Wie immer beim Poetry Slam entscheidet die Publikumsjury, wer den Ton am besten trifft. Die Show kommt am Mittwoch, 2. Juni, ab 20 Uhr, ebenfalls via Zoom in die Wohnzimmer der Zuschauer und ist kostenlos.