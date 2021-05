Greenpeace-Aktion in Emden : Umweltschützer legen Hunderte VW-Neuwagen lahm

Greenpeace-Aktion in Emden

Emden Greenpeace-Aktivisten haben am Mittwoch mehrere Hundert Autoschlüssel von Neuwagen am Hafen von Emden entwendet. Sie wollen damit die Verschiffung der Fahrzeuge aufhalten.

Greenpeace hat eigenen Angaben zufolge am Mittwoch Hunderte VW-Neuwagen im Hafen von Emden lahmgelegt. Aktivisten hätten die Autoschlüssel der für den Export bereitstehenden Fahrzeugen abgezogen und so deren Verschiffung verhindert, sagte Greenpeace-Sprecherin Simone Miller am Mittwoch. Mit der Aktion wolle die Umweltorganisation für einen schnelleren Ausstieg aus der Technik mit klimaschädlichen Verbrennungsmotoren demonstrieren. Die Autoschlüssel gingen nun auf eine Reise zu einem „Ort der Klimaschädigung“.